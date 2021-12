Covid: oggi 78.313 casi e 202 morti in Italia, record quarta ondata (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus e 202 i morti registrati in Italia in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione Covid-19, che fanno segnare il record di contagi della quarta ondata dell'epidemia. Sono 1.034.677 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 7,5%. Sono 119 gli ingressi di pazienti Covid in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale a 1.145. Al netto dei dimessi nelle rianimazioni sono presenti 19 persone in più di ieri. Salgono anche i ricoverati con sintomi che sono 366 in più di ieri e portano il totale dei pazienti nei reparti a 10.089. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono 78.313 i nuovidi coronavirus e 202 iregistrati inin 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione-19, che fanno segnare ildi contagi delladell'epidemia. Sono 1.034.677 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 7,5%. Sono 119 gli ingressi di pazientiin terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale a 1.145. Al netto dei dimessi nelle rianimazioni sono presenti 19 persone in più di ieri. Salgono anche i ricoverati con sintomi che sono 366 in più di ieri e portano il totale dei pazienti nei reparti a 10.089.

