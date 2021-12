Covid, oggi 78.313 casi e 202 morti: il bollettino del 28 dicembre 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 28 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 78.313 Decessi: 202 Tamponi effettuati: 1.034.677 Terapie intensive: +19 Tasso di positività: 7,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 598.856 casi totali: 5.756.412 Decessi: 136.955 Guariti: 5.020.601 In Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 e decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 30.810 e 142 i morti. I dati sui nuovi contagi si basano su tamponi effettuati (ieri erano stati 343.968): il tasso di positività è al 7,6%, in calo rispetto a ieri quando ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021)ITALIA, ILDI28, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 78.313 Decessi: 202 Tamponi effettuati: 1.034.677 Terapie intensive: +19 Tasso di positività: 7,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 598.856totali: 5.756.412 Decessi: 136.955 Guariti: 5.020.601 In Italia, martedì 28, sono stati registrati nuovidi-19 e decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 30.810 e 142 i. I dati sui nuovi contagi si basano su tamponi effettuati (ieri erano stati 343.968): il tasso di positività è al 7,6%, in calo rispetto a ieri quando ...

Advertising

Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - LelloConso : RT @fanpage: ULTIM'ORA Sono 78.313 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore - DrGregHouse73 : Qualche numero: oggi in Sardegna 455 nuovi contagi con un totale di attualmente positivi di 5748. I ricoveri in are… -