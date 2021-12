Covid, news. Quarantena breve, governo convoca Cts domani. Usa la riducono a 5 gg. LIVE (Di martedì 28 dicembre 2021) Due milioni e mezzo di persone in isolamento per contatti con positivi. governo e Regioni ipotizzano un accorciamento della Quarantena per evitare la paralisi delle attività. Nelle ultime 24 ore oltre 30mila i nuovi contagi, quasi la metà per la variante Omicron. File interminabili nelle farmacie per effettuare i tamponi. Caos voli, altre duemila cancellazioni. Gli Stati Uniti riducono da 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi asintomatici. Parigi e Londra verso nuove strette Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) Due milioni e mezzo di persone in isolamento per contatti con positivi.e Regioni ipotizzano un accorciamento dellaper evitare la paralisi delle attività. Nelle ultime 24 ore oltre 30mila i nuovi contagi, quasi la metà per la variante Omicron. File interminabili nelle farmacie per effettuare i tamponi. Caos voli, altre duemila cancellazioni. Gli Stati Unitida 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi asintomatici. Parigi e Londra verso nuove strette

