Covid | Nencini | ‘terza dose e obbligo vaccino’

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Inutile girarci intorno: i casicrescono e sono destinati ad aumentare e il vaccino è l’unico mezzo che abbiamo per contenere la pandemia. Eppure in Italia si calcolano circa 6 milioni di non vaccinati. Immagino la quantità di contatti che hanno e le conseguenze”. Lo afferma il senatore socialista Riccardo, che ha intenzione di presentare una mozione per l’vaccinale una volta che ripartiranno i lavori parlamentari. “Accelerare la terzaper tutti -aggiunge- e obbligare al vaccino, non vedo altra strada. La salute è indice di libertà”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.