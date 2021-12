Covid: Musumeci, 'Governo riveda regole che disciplinano le quarantena' (Di martedì 28 dicembre 2021) Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - "Noi siamo d'accordo con l'orientamento generale dei colleghi presidenti delle Regione affinché il Governo possa rivedere le regole che disciplinano la quarantena. E' un fatto di giustizia. Chi si è già sottoposto al vaccino ha il diritto di potersi muovere con maggiore facilità". Lo ha detto Nello Musumeci intervenendo a Omnibus su La 7. "Sono regole che se non venissero cambiate rischierebbero di bloccare una parte del paese", dice. E fa sapere: "Oggi riuniamo il nostro Cts perché vogliamo rivedere intanto la distribuzione del personale, vogliamo aumentare il drive in con il reclutamento di alcune centinaia di biologi e destinare maggiore attenzione e a chi resta in casa perché non si senta un recluso". "Bisogna essere particolarmente attenti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - "Noi siamo d'accordo con l'orientamento generale dei colleghi presidenti delle Regione affinché ilpossa rivedere lechela. E' un fatto di giustizia. Chi si è già sottoposto al vaccino ha il diritto di potersi muovere con maggiore facilità". Lo ha detto Nellointervenendo a Omnibus su La 7. "Sonoche se non venissero cambiate rischierebbero di bloccare una parte del paese", dice. E fa sapere: "Oggi riuniamo il nostro Cts perché vogliamo rivedere intanto la distribuzione del personale, vogliamo aumentare il drive in con il reclutamento di alcune centinaia di biologi e destinare maggiore attenzione e a chi resta in casa perché non si senta un recluso". "Bisogna essere particolarmente attenti a ...

