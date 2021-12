Covid Marche, in una settimana infettati 880 studenti. La maggior parte dei casi positivi (376) sono tra gli alunni della primaria (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - Il limbo di Natale prima del ritorno sui banchi. Ora che le scuole sono chiuse per le festività, si guarda con attenzione - ed una punta di preoccupazione - al 7 gennaio, quando gli studenti ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - Il limbo di Natale prima del ritorno sui banchi. Ora che le scuolechiuse per le festività, si guarda con attenzione - ed una punta di preoccupazione - al 7 gennaio, quando gli...

Advertising

infoitsalute : Nelle Marche ricoveri raddoppiati in un mese Otto posti per i pazienti Covid a Civitanova - AnsaMarche : Covid: Federfarma Marche, auto test pressoché introvabili. Farmacie assediate anche per test rapidi, scarseggiano F… - AnsaMarche : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: nelle Marche circa 50 casi Omicron. Menzo, ancora minoritaria. +309 casi in 24 ore, 4 decessi - SvobodaVernut : @KARIMAMARKHODJ1 Ca marche contre la covid ? ?? - MercPat : RT @MercPat: @autocostruttore In tutta la regione Marche (che ha 1.501.406 abitanti) solo 4 decessi il 27/12! Dov'è l'emergenza? Deceduta u… -