Covid Lombardia, quasi 1 milione di tamponi in farmacia in 7 giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid in Lombardia, sono quasi 1 milione i tamponi effettuati in farmacia in soli 7 giorni. “Ci sono code nelle farmacie, ma anche in tutti i drive through degli ospedali. La richiesta di tamponi è aumentata tantissimo. La gente è un po’ sbandata e abbandonata a se stessa. Ne ho viste tante in tanti anni di lavoro, ma questo è davvero un periodo di pandemia mondiale, basta vedere anche quello che succede in Francia o negli Usa. Come alleggerire questa pressione sul sistema tamponi? Ci devono essere delle regole certe per le persone. Vedremo se le nuove disposizioni governative che potrebbero arrivare nelle prossime ore le daranno”. E’ la riflessione di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e di Federfarma ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)in, sonoeffettuati inin soli 7. “Ci sono code nelle farmacie, ma anche in tutti i drive through degli ospedali. La richiesta diè aumentata tantissimo. La gente è un po’ sbandata e abbandonata a se stessa. Ne ho viste tante in tanti anni di lavoro, ma questo è davvero un periodo di pandemia mondiale, basta vedere anche quello che succede in Francia o negli Usa. Come alleggerire questa pressione sul sistema? Ci devono essere delle regole certe per le persone. Vedremo se le nuove disposizioni governative che potrebbero arrivare nelle prossime ore le daranno”. E’ la riflessione di Annarosa Racca, presidente di Federfarmae di Federfarma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, morto Mauro da Mantova: il no vax de La Zanzara - stanzaselvaggia : Per avere solo una pallida idea della situazione Covid e gestione emergenza in Lombardia consiglio la visione delle… - Agenzia_Ansa : Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tampo… - StraNotizie : Covid Lombardia, quasi 1 milione di tamponi in farmacia in 7 giorni - fisco24_info : Covid Lombardia, quasi 1 milione di tamponi in farmacia in 7 giorni: Presidente Fedrfarma Lombardia: 'Ci devono ess… -