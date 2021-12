Covid, le Regioni incalzano il Governo: Tracciamento saltato, niente quarantena per chi ha terza dose (Di martedì 28 dicembre 2021) niente quarantena per chi ha la terza dose. Tracciamento saltato. Le Regioni incalzano il Governo con un documento indirizzato al Cts che contiene una serie di richieste sulla gestione dell’autoisolamento. Si chiede l’azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Le modifiche auspicate – a quanto apprende l’Ansa da fonti che hanno stilato il documento – sono necessarie alla luce di uno stravolgimento del sistema di contact tracing, ‘saltato’ in diversi territori, che rende appunto necessario un superamento delle attuali regole delle quarantene. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021)per chi ha la. Leilcon un documento indirizzato al Cts che contiene una serie di richieste sulla gestione dell’autoisolamento. Si chiede l’azzeramento dellaper le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle coneffettuata. Le modifiche auspicate – a quanto apprende l’Ansa da fonti che hanno stilato il documento – sono necessarie alla luce di uno stravolgimento del sistema di contact tracing, ‘’ in diversi territori, che rende appunto necessario un superamento delle attuali regole delle quarantene. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

