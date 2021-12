Advertising

AnsaValledAosta : Covid: Lavevaz, va introdotto obbligo vaccinale. 'Intero impianto gestione pandemia deve essere rivisto' #ANSA - AnsaValledAosta : + #Covid: Lavevaz, va introdotto obbligo vaccinale per tutti + - luigibertschy : RT @AnsaValledAosta: + #Covid: Lavevaz, al momento confermata Fiera di Sant'Orso + - AnsaValledAosta : Covid: Lavevaz, al momento confermata Fiera di Sant'Orso. 'Terremo conto dell'evoluzione della situazione' #ANSA - AnsaValledAosta : + #Covid: Lavevaz, al momento confermata Fiera di Sant'Orso + -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lavevaz

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik, durante la conferenza stampa di fine anno. Poi ha aggiunto: "In Valle d'Aosta un anno fa il numero di contagiati era alto come ...... Erik, in merito alle possibili alle ripercussioni delle nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del Governo nell'ambito dell'emergenza. "Da subito la Regione - ha aggiunto - ha ...(ANSA) – AOSTA, 28 DIC – “Va introdotto l’obbligo vaccinale per tutti in modo da poter guardare il futuro con serenità. L’intero impianto di gestione della pandemia deve essere rivisto, non ha più sen ..."Va introdotto l'obbligo vaccinale per tutti in modo da poter guardare il futuro con serenità. L'intero impianto di gestione della pandemia deve essere rivisto, non ha più senso usare le quarantene co ...