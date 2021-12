Covid, la proposta di Renzi: "Basta quarantene ai vaccinati, restrizioni solo per Novax e positivi" (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Il Covid, per chi si è vaccinato, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. E, dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Stiamo sostanzialmente imponendo quarantene in modo indiscriminato anche ai vaccinati. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell'economia. Si aggiunga che, con queste regole, la scuola torna in DAD di fatto prima della fine di gennaio. La mia proposta? Vaccini obbligatori sul lavoro, Green Pass solo ai guariti e ai vaccinati, anticipo della terza dose (in Francia stanno andando a tre mesi, in Israele sono pronti alla quarta dose), ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Il, per chi si è vaccinato, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. E, dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Stiamo sostanzialmente imponendoin modo indiscriminato anche ai. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell'economia. Si aggiunga che, con queste regole, la scuola torna in DAD di fatto prima della fine di gennaio. La mia? Vaccini obbligatori sul lavoro, Green Passai guariti e ai, anticipo della terza dose (in Francia stanno andando a tre mesi, in Israele sono pronti alla quarta dose), ma ...

