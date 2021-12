Covid: la Finlandia vieta l’ingresso ai non vaccinati. La Cina registra il maggior numero di contagi degli ultimi 21 mesi (Di martedì 28 dicembre 2021) In Australia oltre 10mila casi in 24 ore e scoppia il caso gli esiti sbagliati di un laboratorio. Negli Stati Uniti riducono la quarantena dei positivi asintomatici a cinque giorni e a New York gli Apple store chiudono al pubblico Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 28 dicembre 2021) In Australia oltre 10mila casi in 24 ore e scoppia il caso gli esiti sbagliati di un laboratorio. Negli Stati Uniti riducono la quarantena dei positivi asintomatici a cinque giorni e a New York gli Apple store chiudono al pubblico

