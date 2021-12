Covid Juventus | quattro positivi tra U23 e Primavera | il comunicato

(Di martedì 28 dicembre 2021)giocatori della, tra Under 23 e, risultatial-19: ilufficiale Non si placa il propagarsi dei contagi perall’interno delle squadre. Oggi è toccato ad Under 23 edellafarne le spese con bengiocatori colpiti. Ecco ildei bianconeri:– «Football Club comunica che è emersa latà al-19 dei calciatori dellaU23 Enzo Barrenechea, Gabriele Boloca, Marco Da Graca e Marco Raina. Queste persone stanno già osservando le norme previste. LaU23, che ricomincerà ...

... appare dunque sempre più in bilico la sfida di Torino tra ladi Allegri ed il Napoli di Spalletti, tra le candidate a sfidare l'Inter per lo Scudetto 2021/2022. Ilè tornato come uno ...Dopo il caos della scorsa stagione,- Napoli torna nel mirino dell'ASL partenopea a causa dell'aumento di contaginelle fila del club azzurro, che oltre a Fabian Ruiz e Insigne informa che anche Irving Lozano è risultato ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che alcuni giocatori della Juventus Under 23 e dell'Under 19 sono risultati positivi al Covid 19: "Juventus Football ...Hirving Lozano positivo al coronavirus. Dopo Insigne e Fabian Ruiz, è emergenza partenopea. La gara di Torino può saltare ...