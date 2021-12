Covid Italia, Silvestri: “Virus si sta ‘raffreddorizzando’ ma solo per vaccinati” (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la variante Omicron “il Virus si stia raffreddorizzando”. Lo afferma il virologo Italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Non sono le feste che ci immaginavamo e abbiamo ancora davanti un periodo difficile. Ma, nonostante una crescita dei contagi che sembra una valanga, dobbiamo avere fiducia: i dati che raccogliamo ogni giorno indicano che la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui vaccinati. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati. La speranza è che – come dice qualcuno – il Virus si stia raffreddorizzando”, dice. “Chi non si vaccina sulla base della sua idea di libertà ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la variante Omicron “ilsi stia raffreddorizzando”. Lo afferma il virologono Guido, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Non sono le feste che ci immaginavamo e abbiamo ancora davanti un periodo difficile. Ma, nonostante una crescita dei contagi che sembra una valanga, dobbiamo avere fiducia: i dati che raccogliamo ogni giorno indicano che la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati. La speranza è che – come dice qualcuno – ilsi stia raffreddorizzando”, dice. “Chi non si vaccina sulla base della sua idea di libertà ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Turismo montano, disdette raggiungono il 60%. E' allarme fra operatori settore ... a causa dell'aggravarsi della pandemia e dell' arrivo della variante Omicron in Italia. "La stima ... Gli spazi aperti della montagna non sono causa del covid, ma molto spesso sono invece soluzione alla ...

I 5 trend fintech del 2022 Tra i più famosi servizi BNPL attivi in Italia troviamo Klarna e Scalapay , ma il settore sta ... e con il boom del digitale spinto dalla pandemia di Covid - 19, sono diventati minacce sempre più ...

Covid, news. Quarantena breve, governo convoca Cts domani. Usa la riducono a 5 gg. LIVE Sky Tg24 Apple Store chiusi a New York Da lunedì gli Apple Store di New York sono chiusi, per l'aumento dei casi della variante Omicron di COvid-19. Scopri di più ...

“A scuola si torna in presenza”. Le Regioni decidono gli eventuali focolai "Laddove ci sono condizioni straordinarie con focolai isolati i presidenti di regione e sindaci possono disporre chiusure isolate" ...

