Covid Italia, record contagi: 78.313 casi e 202 morti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%. Sono 1.145 le terapie intensive occupate con 119 ingressi da ieri. Sono 366 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 10.089 persone. Dall’inizio dell’emergenza il Covid ha contagiato 5.756.412 persone, mentre le vittime salgono a 136.955. I guariti sono 5.020.601, 16.746 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 598.856 positivi. LOMBARDIA – Sono 28.795 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 78.313 i nuovida Coronavirus inoggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%. Sono 1.145 le terapie intensive occupate con 119 ingressi da ieri. Sono 366 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 10.089 persone. Dall’inizio dell’emergenza ilhaato 5.756.412 persone, mentre le vittime salgono a 136.955. I guariti sono 5.020.601, 16.746 nelle ultime 24 ore. Ad oggi inci sono 598.856 positivi. LOMBARDIA – Sono 28.795 i nuovi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - AndreaMarcucci : In Austria ed in Germania le restrizioni per #novax stanno funzionando. Facciamolo anche in Italia, non c’è alternativa. #Covid_19 - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - Ro96689588 : RT @janavel7: E' vero che la missione militare russa anti-Covid nel marzo 2020 in Italia venne concordata direttamente tra Conte e Putin, s… - Bluerose6898 : RT @Signorasinasce: #Covid oggi Italia, record #contagi : 78.313 casi e 202 morti. Continuate a credere nel grinkazz mi raccomando… https:… -