Covid Italia, quattro regioni rischiano la zona gialla: il passaggio di colore nei primi giorni del 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) zona gialla e arancione, quali sono le regioni a rischio cambio colore? Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto: dalla prossima settimana potrebbero cambiare fascia. Ora come ora sono in tutto 7 i territori in zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Veneto. Il resto d'Italia è ancora bianca. Ma l'impennata dei contagi, legata al diffondersi della variante Omicron, sta per cambiare la mappa dei colori. Il passaggio dalla zona bianca alla gialla scatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al 10%.

