Covid Italia, aumentano ricoveri in 15 regioni e province (Di martedì 28 dicembre 2021) aumentano i ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali Italiani: in 24 ore si è registrato un incremento, più o meno marcato, in 15 regioni e province autonome, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati alla serata di ieri. E – a fronte di una media nazionale stabile al 15%, soglia massima per l’occupazione di posti letto nei reparti di area medica non critica – sono 11 le regioni e Pa che la superano: Calabria (28%), Friuli Venezia Giulia (22%), Lazio (16%), Liguria (28%), Marche (21%), Bolzano (18%), Trento (17%), Sicilia (18%), Valle d’Aosta (31%) e Veneto (18%). Per quanto riguarda l’incremento dei ricoveri nelle 24 ore, quello maggiore si è registrato nella provincia di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021)di pazientinei reparti ordinari degli ospedalini: in 24 ore si è registrato un incremento, più o meno marcato, in 15autonome, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati alla serata di ieri. E – a fronte di una media nazionale stabile al 15%, soglia massima per l’occupazione di posti letto nei reparti di area medica non critica – sono 11 lee Pa che la superano: Calabria (28%), Friuli Venezia Giulia (22%), Lazio (16%), Liguria (28%), Marche (21%), Bolzano (18%), Trento (17%), Sicilia (18%), Valle d’Aosta (31%) e Veneto (18%). Per quanto riguarda l’incremento deinelle 24 ore, quello maggiore si è registrato nella provincia di ...

