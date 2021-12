Covid: in Usa oltre 500.000 casi, a Ny tasso positività 20% (Di martedì 28 dicembre 2021) Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Solo nella città di New York il tasso di positività medio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Negli Stati Uniti sono stati registrati500.000 nuovidinelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Solo nella città di New York ildimedio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi al Covid asintoma… - fattoquotidiano : Usa, il Cdc riduce a 5 giorni la quarantena per i positivi al Covid asintomatici e vaccinati. Niente isolamento per… - Agenzia_Ansa : Covid, in Inghilterra record di contagi, oltre 117 mila. Nel Regno Unito quasi 130mila casi, ma sono dati parziali.… - MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa oltre 500mila casi: a New York tasso di positività al 20% #Covid - cuba98w : RT @DomaniGiornale: La morte per #Covid di Mauro da Mantova, uno dei microfoni #novax de #LaZanzara, trasmissione di #Radio24 di Giuseppe #… -