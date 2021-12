Covid, in 5 regioni ricoveri in terapia intensiva oltre la soglia critica: c’è anche la Campania (+2%) (Di martedì 28 dicembre 2021) Risale in cinque regioni il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, tra queste c’è anche la Campania, con un incremento del 2 per cento. Aumentano, quindi, i ricoveri di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani: in 24 ore si è registrato un incremento in 5 regioni e province autonome, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati alla serata di ieri. L’incremento più consistente si è registrato nella provincia di Trento con +4% in 24 ore, seguita da Valle d’Aosta (+3%), Marche e Campania (+2%) e Veneto (+1%). Ad oggi inoltre – a fronte di una media nazionale stabile al 12%, ovvero 2 punti sopra la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Risale in cinqueil numero di posti letto occupati in, tra queste c’èla, con un incremento del 2 per cento. Aumentano, quindi, idi pazientinei reparti didegli ospedali italiani: in 24 ore si è registrato un incremento in 5e province autonome, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati alla serata di ieri. L’incremento più consistente si è registrato nella provincia di Trento con +4% in 24 ore, seguita da Valle d’Aosta (+3%), Marche e(+2%) e Veneto (+1%). Ad oggi in– a fronte di una media nazionale stabile al 12%, ovvero 2 punti sopra la ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, aumentano ricoveri in 15 regioni e province. - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - fattoquotidiano : ALTRO CHE SORVEGLIANZA Sempre più infetti, ma non li cerchiamo - lucarango88 : #Veneto +7.403 #Lazio +4.288 57,5% #Regioni (Peso 39%) +13.462 Proiezione sui 70'000 casi. #coronavirus #COVID19 #COVID - MarcG_69 : RT @LiveSicilia: Sicilia, ricoveri oltre soglia critica: regioni a rischio MAPPA -