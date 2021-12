Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 28 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 78.313 contagi, 202 morti, 16.746 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 1.034.677 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 7,6% (-1,4%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +19, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +366 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Francesco Montanari, svelata la nuova ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi28: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 78.313 contagi, 202 morti, 16.746 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 1.034.677 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 7,6% (-1,4%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +19, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +366 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Francesco Montanari, svelata la nuova ...

