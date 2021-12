Covid | il bollettino del 28 dicembre | 78 313 casi e 202 morti

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il tasso di positività scende al 7,6 con il record di oltre un milione di tamponi. In Lombardia 28.795 contagi, in Piemonte 7.933 e in Veneto 7.403

repubblica : Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 positivi e 202 morti. Tasso di positivita' 7,6% - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 78.313 casi e 202 morti, tasso di positività 7,6%. LIVE - Adnkronos : I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - piesseweb : RT @SkyTG24: #Covid, i numeri del bollettino di oggi - nardozza_g : RT @P_M_1960: #COVID19 Bollettino di oggi: 78.313 casi e 202 morti, tasso di positività 7,6%. Penso che con questi numeri ci sia poco da d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Nuovo boom e record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positività alcon ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore contro i 2816 di ieri, un dato record dall'inizio della pandemia. ...Dopo la diminuzione dei casi dovuti ad un minore numero di tamponi effettuati nei giorni di festa per il Natale ecco ildel 28 dicembre da record. Sono 78.313 i nuovi casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore: un numero tale non era mai stato raggiunto da inizio pandemia e pesa la grande ...Perugia Today 28-12-2021 16:51 CRONACA Coronavirus in Umbria, il bollettino del 28 dicembre: un morto, dieci ricoveri in più e 2.717 nuovi positivi Un nuovo decesso, dieci ricoveri in più, 132 guariti ...Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 202 persone, per un totale di 136.955 deceduti. I dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio, dopo che n ...