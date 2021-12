Covid Germania oggi, oltre 21mila contagi e 372 morti in 24 ore (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 21.080 i nuovi contagi di coronavirus confermati in 24 ore in Germania, dove si sono registrati altri 372 morti. E’ quanto emerge dai dati riportati dall’Istituto Robert Koch. Una settimana fa erano stati comunicati 23.428 e 462 decessi. L’incidenza settimanale continua a scendere: il dato delle nuove infezioni per 100.000 abitanti è a 215,6, mentre ieri era a 222,7, una settimana fa a 306,4 e un mese fa a 452,2. Dall’inizio della pandemia la Germania ha segnalato 7.026.369 casi confermati di Covid-19 con 110.805 decessi. Sono invece circa 6.217.800 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 21.080 i nuovidi coronavirus confermati in 24 ore in, dove si sono registrati altri 372. E’ quanto emerge dai dati riportati dall’Istituto Robert Koch. Una settimana fa erano stati comunicati 23.428 e 462 decessi. L’incidenza settimanale continua a scendere: il dato delle nuove infezioni per 100.000 abitanti è a 215,6, mentre ieri era a 222,7, una settimana fa a 306,4 e un mese fa a 452,2. Dall’inizio della pandemia laha segnalato 7.026.369 casi confermati di-19 con 110.805 decessi. Sono invece circa 6.217.800 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione. L'articolo proviene da Italia Sera.

