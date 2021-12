Covid | focolaio nel reparto ginecologia-ostetricia dell’ospedale di Bolzano | 14 positivi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Undi-19 si è verificato neldiSan Maurizio di. Fino ad ora sono 14 in tutto le persone risultate positive al tampone: nove ostetriche, tre medici e due pazienti, tutti con sintomi lievi. Isono in quarantena e le assenze dei sanitari stanno mettendo un po’ in difficoltà l’organizzazione delanche se la direzione sanitaria ha assicurato che al momento, grazie al numero contenuto di degenze, la situazione è rimasta gestibile. Il contagio molto probabilmente si è verificato durante i giorni di Natale. Il cluster è stato segnalato dal primario Martin Steinkasserer e dalla direttrice del Comprensorio sanitario Irene Pechlaner. Non è ancora confermato ...

All'ospedale di Bolzano è scoppiato un focolaio nel reparto di ginecologia-ostetricia. Per il momento ci sono 14 persone risultate positive al Covid.