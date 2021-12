Covid Finlandia oggi, vietato l’ingresso a chi non è vaccinato (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutti i passeggeri in arrivo dall’estero potranno entrare in Finlandia, dalle tre del pomeriggio di oggi e fino al 16 gennaio, solo se vaccinati completamente contro il Covid o guariti da non più di sei mesi e con il risultato negativo di un test effettuato non oltre 48 ore prima dell’ingresso. Ai finlandesi, o stranieri che risiedono in modo permanente in Finlandia, non sarà richiesto il risultato negativo del test. . L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutti i passeggeri in arrivo dall’estero potranno entrare in, dalle tre del pomeriggio die fino al 16 gennaio, solo se vaccinati completamente contro ilo guariti da non più di sei mesi e con il risultato negativo di un test effettuato non oltre 48 ore prima del. Ai finlandesi, o stranieri che risiedono in modo permanente in, non sarà richiesto il risultato negativo del test. . L'articolo proviene da Italia Sera.

Finlandia, due italiani positivi chiusi nel bagno: “Di Maio intervenga” Due ragazzi italiani risultati positivi al Covid sono stati messi in quarantena in un bagno dell'aeroporto di Helsinki, in Finlandia.

