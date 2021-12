Covid Europa: Francia si al super green pass, restrizioni anche in Germania e Gran Bretagna (Di martedì 28 dicembre 2021) Omicron galoppa e l'Europa cerca di contenere l'ondata anche per Capodanno, ma guarda soprattutto alle prossime settimane, al rientro al lavoro e a scuola dopo le feste. Le misure adottate dai principali Stati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Omicron galoppa e l'cerca di contenere l'ondataper Capodanno, ma guarda soprattutto alle prossime settimane, al rientro al lavoro e a scuola dopo le feste. Le misure adottate dai principali Stati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - graziano_delrio : Da Londra a Berlino, da Parigi a Vienna, l’Europa di nuovo sotto scacco per il #Covid_19 Non vaccinati e… - FirenzePost : Covid Europa: Francia si al super green pass, restrizioni anche in Germania e Gran Bretagna - ivic00633480 : RT @CastellVonFaber: Sto studiando i dati sui casi di Covid in Europa. Vi anticipo che ne vedrete delle belle... - BMastrotta : Ci sarà sempre una parte della popolazione, e mi riferisco a quel 20-25% di elettori PD-Calenda-+Europa-Articolo1-R… -