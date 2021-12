Covid: ecco perché i vaccini mRNA proteggono 'poco' contro trasmissione (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - I vaccinati contro il Covid-19 presentano anticorpi neutralizzanti anti-Spike nel sangue ma non nella saliva. Questo potrebbe spiegare perché la vaccinazione a mRNA è efficace e protettiva contro la malattia severa, ma meno performante nel blocco dell'infezione e quindi della circolazione del virus. Queste le conclusioni portate alla luce da uno studio condotto dall'Università dell'Insubria e dall'Asst dei Sette Laghi sulla risposta immunitaria mucosale evocata dalla vaccinazione anti-Covid19 con Pfizer-BioNTech, pubblicato su EBioMedicine, rivista dell'importante gruppo editoriale The Lancet. La ricerca "Mucosal immune response in BNT162b2 Covid-19 vaccine recipients" si basa su un'indagine che ha coinvolto 60 operatori sanitari dell'ospedale varesino. Lo ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - I vaccinatiil-19 presentano anticorpi neutralizzanti anti-Spike nel sangue ma non nella saliva. Questo potrebbe spiegarela vaccinazione aè efficace e protettivala malattia severa, ma meno performante nel blocco dell'infezione e quindi della circolazione del virus. Queste le conclusioni portate alla luce da uno studio condotto dall'Università dell'Insubria e dall'Asst dei Sette Laghi sulla risposta immunitaria mucosale evocata dalla vaccinazione anti-19 con Pfizer-BioNTech, pubblicato su EBioMedicine, rivista dell'importante gruppo editoriale The Lancet. La ricerca "Mucosal immune response in BNT162b2-19 vaccine recipients" si basa su un'indagine che ha coinvolto 60 operatori sanitari dell'ospedale varesino. Lo ...

