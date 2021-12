Covid: è morto Mauro da Mantova, il "no vax" della Zanzara (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta. E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. La conferma arriva dal conduttore David Parenzo. "Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia... Leggi su europa.today (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta. E’ieri sera alle 22 nell’ospedale di Veronada. La conferma arriva dal conduttore David Parenzo. "Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia...

