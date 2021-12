Covid: De Poli (Udc), 'governo proroghi Cig per turismo in scadenza a dicembre' (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Il turismo e' senza dubbio uno dei comparti della nostra economia che ha pagato il prezzo più alto della crisi: il governo proroghi la Cig in scadenza a dicembre. E' uno strumento chiave per tutelare le aziende e al tempo stesso i lavoratori”. Lo chiede il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli. “Le disdette che si stanno registrando in queste settimane di festività natalizie - che normalmente rappresentano un periodo di grande lavoro per le strutture turistiche e ricettive - sono la dimostrazione che questo settore sta soffrendo più degli altri. Servono misure specifiche di sostegno, a partire dalla proroga della Cig per il turismo di almeno sei mesi e da misure di decontribuzione per il reinserimento lavorativo nel settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Ile' senza dubbio uno dei comparti della nostra economia che ha pagato il prezzo più alto della crisi: illa Cig in. E' uno strumento chiave per tutelare le aziende e al tempo stesso i lavoratori”. Lo chiede il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De. “Le disdette che si stanno registrando in queste settimane di festività natalizie - che normalmente rappresentano un periodo di grande lavoro per le strutture turistiche e ricettive - sono la dimostrazione che questo settore sta soffrendo più degli altri. Servono misure specifiche di sostegno, a partire dalla proroga della Cig per ildi almeno sei mesi e da misure di decontribuzione per il reinserimento lavorativo nel settore ...

