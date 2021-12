Covid | contagi in aumento Floridia | “La scuola non è il problema Personale ATA covid fino allo Stato di emergenza Poi vedremo di proseguire” VIDEO

(Di martedì 28 dicembre 2021) La sottosegretaria all'Istruzione Barbaranel corso di unpubblicato sulla propria pagina Facebook, fa il punto della situazione suie le misure per la, rimarcando il concetto da sempre espresso: le aule scolastiche non sono il. L'articoloin: “Lanon è ilATAdi. Poidi

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i dati: 30.810 nuovi casi e 142 vittime, tasso di positività all’8,9%. Una settimana fa con gli stessi tampo… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Andiamo verso i 100mila contagi al giorno' #covid - LaStampa : Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” - VivereTerni : Covid Umbria, i positivi attuali: Terni supera i 1.400. La 'mappa' aggiornata dopo il record di contagi… - viverefoligno : Covid Umbria, i positivi attuali: Foligno supera i 500. La 'mappa' aggiornata dopo il record di contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 78.313 casi di- 19 . È record: non era mai stato raggiunto un numero così alto didall'inizio dell'emergenza sanitaria. Aumentano anche i morti, 202 : ieri erano stati 142. Record anche di tamponi ...Eutanasia per malati terminali?/ Caos Nuova Zelanda: "apertura" Min. Salute ma? CAOS LOCKDOWN ... ad oggi sono stati contati 175confermati a Xian . 175 casi e un lockdown che somiglia in ...Sono 2.819 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 50.332 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.087. Il tasso di positività scende al 5,6% ieri era al'11 ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino dell ...