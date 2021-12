Covid: Confesercenti, in 200mila a rischio, prorogare la cig (Di martedì 28 dicembre 2021) La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza una proroga immediata degli ammortizzatori sociali Covid, dal primo gennaio almeno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dallache stima, senza una proroga immediata degli ammortizzatori sociali, dal primo gennaio almeno ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Confesercenti: 200mila lavoratori a rischio, prorogare la Cig #Covid - fisco24_info : Covid: Confesercenti, in 200mila a rischio, prorogare la cig: Allarme per turismo, colpiti alberghi e agenzie di vi… - iconanews : Covid: Confesercenti, in 200mila a rischio, prorogare la cig - GabryIonesc2 : RT @rtl1025: ?? La #pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla #Confesercenti che stima, senza una proro… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? La #pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla #Confesercenti che stima, senza una proro… -