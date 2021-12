Covid, Confesercenti: 200mila lavoratori a rischio, prorogare la Cig (Di martedì 28 dicembre 2021) La pandemia di Covid sta bloccando di nuovo i settori di turismo e ristorazione . L'allarme arriva dalla Confesercenti , secondo cui dal primo gennaio almeno 200mila lavoratori si troveranno senza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) La pandemia dista bloccando di nuovo i settori di turismo e ristorazione . L'allarme arriva dalla, secondo cui dal primo gennaio almenosi troveranno senza ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Confesercenti: 200mila lavoratori a rischio, prorogare la Cig #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, Confesercenti: 200mila lavoratori a rischio, prorogare la Cig #Covid - fisco24_info : Covid: Confesercenti, in 200mila a rischio, prorogare la cig: Allarme per turismo, colpiti alberghi e agenzie di vi… - iconanews : Covid: Confesercenti, in 200mila a rischio, prorogare la cig - GabryIonesc2 : RT @rtl1025: ?? La #pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla #Confesercenti che stima, senza una proro… -