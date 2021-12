Covid Cina, milioni in lockdown. Il messaggio: “Aiuto, sto morendo di fame in casa” (Di martedì 28 dicembre 2021) Gli abitanti di Xi’an, la città cinese in lockdown dalla scorsa settimana per contenere i contagi da coronavirus, sarebbero a corto di scorte. La denuncia arriva su Weibo dove c’è chi chiede Aiuto: “Qualcuno può salvarmi? Sto per morire di fame in casa”, afferma un messaggio riportato dalla Cnn. Da ieri a Xi’an sono state ulteriormente rafforzate le restrizioni e ai 13 milioni di abitanti viene chiesto di rimanere in casa, con la sola eccezione dei test di massa, mentre in precedenza poteva uscire ogni due giorni per la spesa un componente per nucleo familiare. Negozi chiusi e divieto di uscire dalle abitazioni per centinaia di migliaia di persone anche a Yan’an, a circa 300 chilometri da Xi’an. Il Guardian riporta delle nuove disposizioni mentre la situazione ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Gli abitanti di Xi’an, la città cinese indalla scorsa settimana per contenere i contagi da coronavirus, sarebbero a corto di scorte. La denuncia arriva su Weibo dove c’è chi chiede: “Qualcuno può salvarmi? Sto per morire diin”, afferma unriportato dalla Cnn. Da ieri a Xi’an sono state ulteriormente rafforzate le restrizioni e ai 13di abitanti viene chiesto di rimanere in, con la sola eccezione dei test di massa, mentre in precedenza poteva uscire ogni due giorni per la spesa un componente per nucleo familiare. Negozi chiusi e divieto di uscire dalle abitazioni per centinaia di migliaia di persone anche a Yan’an, a circa 300 chilometri da Xi’an. Il Guardian riporta delle nuove disposizioni mentre la situazione ...

