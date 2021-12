Covid, boom di tamponi ma anche di positivi: 1.098 in un giorno nelle Marche. Quattro decessi, ricoveri +9/ I dati delle regioni (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - Con il ritorno alle attività normali dopo i giorni festivi, si impennano di nuovo i numeri della quarta ondata della pandemia Covid nelle Marche . Oggi, martedì 28 Dicembre, il Gores ha ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - Con il ritorno alle attività normali dopo i giorni festivi, si impennano di nuovo i numeri della quarta ondata della pandemia. Oggi, martedì 28 Dicembre, il Gores ha ...

Advertising

LaStampa : Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” - MediasetTgcom24 : Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5mila in 30 giorni #covid - Nazione_Umbria : Boom di contagi al derby, il presidente della Ternana: 'Sono molto dispiaciuto' - infoitinterno : Covid, bollettino oggi 28 dicembre 2021: boom di contagi in Veneto (+7.403), record in Toscana (+4.453) - infoitinterno : Covid, boom di contagi in Veneto: è record assoluto. Ma l'annuncio di Zaia dà 'speranza' -