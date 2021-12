Covid, bollettino oggi 28 dicembre 2021: 78.313 casi (mai così tanti da inizio pandemia) e 202 morti. Oltre 1 milione di tamponi (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre 2021. Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, il numero più alto mai registrato. Ieri i casi erano stati 30.810. Le... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 dicembre 2021), ildi28. Sono 78.313 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore, il numero più alto mai registrato. Ieri ierano stati 30.810. Le...

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 positivi e 202 morti. Tasso di positivita' 7,6% - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 78.313 casi e 202 morti, tasso di positività 7,6%. LIVE - Adnkronos : I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - LelloConso : RT @fanpage: ULTIM'ORA Sono 78.313 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore - NicolaSangiorgi : RT @Adnkronos: I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. -