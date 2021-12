Covid, Bassetti: Il tamponificio Italia deve chiudere, stop all’autoprescrizione (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l’impennata di casi, specie in occasione delle feste, sott’accusa finiscono i falsi negativi dei tamponi rapidi e l’autoprescrizione, la cattiva abitudine degli Italiani a curarsi da soli e decidere come, quando e se fare il tampone. “Io credo che il tamponificio Italia debba chiudere”, taglia corto Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, intervenendo a “Radio anch’io” su Radio Rai 1. “Il tampone dovrebbe essere sempre richiesto da un medico, mentre ormai c’è una corsa abbastanza assurda all’autoprescrizione: come noto, poi, specie i tamponi rapidi danno falsi negativi fino al 40% e c’è chi, forte di una falsa patente di tranquillità, se ne va tranquillamente in giro da positivo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l’impennata di casi, specie in occasione delle feste, sott’accusa finiscono i falsi negativi dei tamponi rapidi e l’autoprescrizione, la cattiva abitudine deglini a curarsi da soli e decidere come, quando e se fare il tampone. “Io credo che ildebba”, taglia corto Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, intervenendo a “Radio anch’io” su Radio Rai 1. “Il tampone dovrebbe essere sempre richiesto da un medico, mentre ormai c’è una corsa abbastanza assurda: come noto, poi, specie i tamponi rapidi danno falsi negativi fino al 40% e c’è chi, forte di una falsa patente di tranquillità, se ne va tranquillamente in giro da positivo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

