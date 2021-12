Covid, Bassetti a La7: “Le regole vanno riviste, un raffreddore non può avere essere trattato come una polmonite. Così si blocca il Paese” (Di martedì 28 dicembre 2021) A InOnda (La7) il professor Matteo Bassetti è tornato sul tema delle quarantene Covid per i vaccinati che rischiano di bloccare il Paese: “Nei vaccinati positivi registriamo sintomi da raffreddore rinforzato ha detto -. Con questi ritmi di crescita siamo destinati ad avere 100 mila contagi al giorno a breve. Chi ha il raffreddore non può avere le stesse regole di chi ha la polmonite, se noi mettiamo in quarantena tutti i contatti potenziali di questi 100 mila positivi blocchiamo il Paese. Le regole sono quelle di due anni fa, andrebbero cambiate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) A InOnda (La7) il professor Matteoè tornato sul tema delle quaranteneper i vaccinati che rischiano dire il: “Nei vaccinati positivi registriamo sintomi darinforzato ha detto -. Con questi ritmi di crescita siamo destinati ad100 mila contagi al giorno a breve. Chi ha ilnon puòle stessedi chi ha la, se noi mettiamo in quarantena tutti i contatti potenziali di questi 100 mila positivi blocchiamo il. Lesono quelle di due anni fa, andrebbero cambiate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

