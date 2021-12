Covid | bassa letalità | ci salverà Omicron? Segui la diretta con Peter Gomez

(Di martedì 28 dicembre 2021) Alle 16 torna l’appuntamento quotidiano con il direttoreper approfondire i temi di giornata. Si parla ancora di, ma in una chiave inedita: la varianteè molto meno letale delle precedenti (tra i vaccinati), si è così aperto il dibattito sulla revisione delle regole per le quarantene. Siamo forse vicini alla fine del tunnel? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alle 16 torna l'appuntamento quotidiano con il direttore Peter Gomez per approfondire i temi di giornata. Si parla ancora di Covid, ma in una chiave inedita: la variante Omicron è molto meno letale de ...