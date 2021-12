Covid | aggredito un farmacista a Perugia | cliente gli dà una testata perché sono finiti i tamponi auto-diagnostici

(Di martedì 28 dicembre 2021) Undiè statola sera della Vigilia di Natale da unche voleva acquistare alcune confezioni diormai esauriti. A riportarlo alcuni quotidiani locali. Il fatto è avvenuto in una frazione del capoluogo umbro: il professionista stava eseguendo, in un locale separato, alcuni test antigenici ai cittadini che avevano prenotato, quando l’uomo, di fronte al diniego alla fornitura del test, gli avrebbe dato una. La vittima dell’aggressione, Ramon Rustici, è stata accompagnata al pronto soccorso, dove il personale sanitario ha medicato la ferita allo zigomo, mentre i colleghi della farmacia hanno chiamato i carabinieri. “Un’altra intollerabile aggressione a un”, ha ...

...(Perugia) - prosegue la nota - il collega Ramon Rustici è stato aggredito fisicamente, durante l'esecuzione dei tamponi, da un individuo infuriato per la mancanza nella farmacia di autotest, da ... si celebra l'eroismo dei medici e degli infermieri impegnati nella battaglia al Covid-19. ... Non ricevendo una risposta immediata, lo stesso signore ha sfondato la porta ed ha aggredito il medico ... Continua a ripetersi il drammatico problema degli episodi di violenza verso gli operatori sanitari, proprio nel periodo in cui, paradossalmente, si celebra l'eroismo dei medici e degli infermieri ... E' accaduto alla vigilia di Natale. "Atto intollerabile", commenta la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani ...