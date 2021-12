Covid a Napoli: assalto alle farmacie, un'ora di attesa per il tampone antigenico (Di martedì 28 dicembre 2021) A Napoli è assalto alle farmacie, sempre più affollate per la richiesta di tamponi antigenici. Anche ieri mattina, la pioggia non ha fermato le persone che senza scoraggiarsi di fronte... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 dicembre 2021) A, sempre più affollate per la richiesta di tamponi antigenici. Anche ieri mattina, la pioggia non ha fermato le persone che senza scoraggiarsi di fronte...

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - DiMarzio : #Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid-19: il comunicato - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI FABIAN RUIZ POSITIVO AL COVID-19 Calciatore in isolamento domiciliare in Spagna #SkySport #Napoli… - infoitsport : L’ombra del Covid su Juve-Napoli, gli azzurri la squadra più colpita dal contagio - Lolla50551854 : @sipuofaree @azangrillo Confermo io sono ricoverata al cotugno di Napoli,io non sono vaccinata ma con me donna un p… -