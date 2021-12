Covid: a Caserta non decolla la campagna vaccinale per i bimbi (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Sono ancora bassi i numeri dei vaccini anti-Covid somministrati ai bambini dai 5 agli 11 anni, siamo ad oltre 1500 su una popolazione di oltre 60mila utenti, ma speriamo di arrivare ai duemila prima della fine dell’anno“. E’ quanto spiega il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo che prima del weekend di Natale aveva auspicato che molti genitori si convincessero a far vaccinare i figli minori, ma alla fine sulla piattaforma dell’Asl di Caserta si sono prenotati in 600, per i quali tra ieri e oggi è stato attivato l’hub vaccinale del centro commerciale Iperion di Caserta, mentre domani sarà la volta dell’hub pediatrico allestito per il centro commerciale Medì di Teverola, che negli altri funziona da hub per gli adulti. All’Iperion ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sono ancora bassi i numeri dei vaccini anti-somministrati ai bambini dai 5 agli 11 anni, siamo ad oltre 1500 su una popolazione di oltre 60mila utenti, ma speriamo di arrivare ai duemila prima della fine dell’anno“. E’ quanto spiega il direttore generale dell’Asl diFerdinando Russo che prima del weekend di Natale aveva auspicato che molti genitori si convincessero a far vaccinare i figli minori, ma alla fine sulla piattaforma dell’Asl disi sono prenotati in 600, per i quali tra ieri e oggi è stato attivato l’hubdel centro commerciale Iperion di, mentre domani sarà la volta dell’hub pediatrico allestito per il centro commerciale Medì di Teverola, che negli altri funziona da hub per gli adulti. All’Iperion ...

