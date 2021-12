Covid | a Bergamo 2 024 nuovi positivi In Lombardia 28 decessi e +159 ricoverati nelle ultime 24 ore

(Di martedì 28 dicembre 2021) I dati di martedì 28 dicembre in. Effettuati 224.557 tamponi, isono 28.795 (12,8%).

... sono 12.235 i positivi segnalati a Milano (di cui 4.671 a Milano città), 2.024 a, 2.238 a ... Veneto Nuovo boom e record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positività alcon ben 7.... sono 12.235 i positivi segnalati a Milano (di cui 4.671 a Milano città), 2.024 a, 2.238 a ...in Friuli Venezia Giulia su 21.553 test e tamponi sono state riscontrate 737 positività al19, ...Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre 2021. Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, il numero più alto mai registrato. Ieri i casi erano stati 30.810.In provincia di Cremona i contagi sono 771: il dato più alto da inizio pandemia. A Milano 12mila positivi, sopra 2mila a Brescia, Bergamo e Monza ...