Covid | 78 313 positivi | mai così tanti dall' inizio della pandemia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 78.313 i casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore, mai. Ieri i casi erano stati 30.810. Le vittime, secondo i dati del ministeroSalute, sono 202 mentre ieri erano state 142. In Veneto e in Toscana è stato registrato il record giornaliero di nuovidellee i dati sono in crescita in tutte le regioni. Un nuovo record di contagi in un solo giorno anche in Lombardia, dove i casi ammontano a 28.795 e dove i pazientiin terapia intensiva salgono a 193 (+6), mentre i ricoverati a 1.698 (+159).

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - MediasetTgcom24 : Covid, 78.313 nuovi casi su 1.034.677 tamponi e altri 202 decessi #Covid - repubblica : Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 positivi e 202 morti. Tasso di positivita' 7,6% - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, record contagi: 78.313 casi e 202 morti - - USLUmbria2 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le vittim… -

