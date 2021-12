Covid | 78 313 nuovi casi su 1 034 677 tamponi e altri 202 decessi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 78.313 idi coronavirus registrati in Italia, mai così tanti da inizio pandemia. Ieseguiti sono stati 1.034.677 per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. Nelle ultime ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 313

