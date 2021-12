Covid 19 Italia, bollettino di oggi: 78.313 i contagi (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid 19 Italia: 78.313 i contagi di oggi mentre 202 i morti. (+19) le terapie intensive e (+366) i ricoveri Covid 19 Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della salute. Stando ai dati di oggi, 28 dicembre 2021, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 78.313 (numero di casi più alto da quando è iniziata la pandemia) mentre 202 sono i decessi. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 1.034.677 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 7,6%. Sono 108.948.819 le dosi di vaccino somministrate in totale mentre 16.746 sono i guariti. Segui ZON.IT su Google ... Leggi su zon (Di martedì 28 dicembre 2021)19: 78.313 idimentre 202 i morti. (+19) le terapie intensive e (+366) i ricoveri19: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della salute. Stando ai dati di, 28 dicembre 2021, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida-19 insono 78.313 (numero di casi più alto da quando è iniziata la pandemia) mentre 202 sono i decessi. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 1.034.677 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 7,6%. Sono 108.948.819 le dosi di vaccino somministrate in totale mentre 16.746 sono i guariti. Segui ZON.IT su Google ...

