Così Belen cancella De Martino: la foto che fa discutere (Di martedì 28 dicembre 2021) Non sono tempi facili in amore per Belen Rodriguez, che sembra aver chiuso in maniera fredda i rapporti con i padri dei suoi figli Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Non sono tempi facili in amore perRodriguez, che sembra aver chiuso in maniera fredda i rapporti con i padri dei suoi figli

Advertising

IlFicca : @Iosonolagomma Belen ti prego fai qualcosa che mi fa male il cuore a vedere alla Lucarelli ridotta così. Ecco che s… - infoitcultura : Belen e Antonino mai così distanti: la separazione è ufficiale - __Ripper__ : @Bakeca93 Poi per quanto mi riguarda non sono uno che bada solo all’aspetto, ma è quello che si nota per primo, inu… - zazoomblog : Belen e Antonino mai così distanti: la separazione è ufficiale - #Belen #Antonino #distanti: - SofiJ92355575 : @_E_C_U_R_B @Gabri_729 @notjumped Ma che schifo Ma lo sapete che andare con Belen non é così esclusivo visto che no… -