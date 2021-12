Cos'è successo al volto del Papa? Foto inquietanti: ecco perché lo inquadravano solo da lontano... | Guarda (Di martedì 28 dicembre 2021) Fermi tutti, ma cosa è successo a Papa Francesco? Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, torniamo al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, in cui il Pontefice ha letto l'Angelus dalla finestra. E si diceva: che cosa è successo a Jorge Bergoglio? Il punto è che come si nota dal video qui in calce, oltre che dalle immagini che vi riportiamo all'interno del testo dell'articolo, il Pontefice è apparso con il labbro superiore molto gonfio. E con assoluta probabilità non è stato un caso che le telecamere abbiano costantemente evitato i primi piani, le inquadrature erano tutte da lunghe distanze. Una sorta di edema sulle labbra, insomma. Un rigonfiamento compatibile con qualche guaio di natura fisica o con un piccolo incidente, con una botta che ne può aver determinato il gonfiore. Ma a destare i maggiori sospetti, come detto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Fermi tutti, ma cosa èFrancesco? Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, torniamo al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, in cui il Pontefice ha letto l'Angelus dalla finestra. E si diceva: che cosa èa Jorge Bergoglio? Il punto è che come si nota dal video qui in calce, oltre che dalle immagini che vi riportiamo all'interno del testo dell'articolo, il Pontefice è apparso con il labbro superiore molto gonfio. E con assoluta probabilità non è stato un caso che le telecamere abbiano costantemente evitato i primi piani, le inquadrature erano tutte da lunghe distanze. Una sorta di edema sulle labbra, insomma. Un rigonfiamento compatibile con qualche guaio di natura fisica o con un piccolo incidente, con una botta che ne può aver determinato il gonfiore. Ma a destare i maggiori sospetti, come detto, ...

Advertising

juventusfc : ?? Bianconeri behind-the-scenes: Christmas Edition! ?? Cos'è successo dietro le quinte del video #JuventusXmasLab? ??… - elilovesliam : @0HLNZL0 cos’è successo? - necvinecdolo : RT @philo_renzo: @boni_castellane Non chiedere al meteorologo cosa accadrà domani Non chiedere allo storico cos'è successo ieri Alla Scien… - zddy93 : @Louist91Kittie Perché avevi disattivato come stai cos'è successo - AneMiavb : @thatsmyegoxx Io non so cos'è successo ma spero non si fermino?? -