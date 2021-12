Cos’è il bonus sociale per luce e gas e come ottenerlo (Di martedì 28 dicembre 2021) Parliamo di bonus sociale luce e gas, noto più semplicemente come bonus bollette: un intervento che rientra nel maxi emendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2022. Si tratta di un provvedimento non nuovo, dal momento che nel 2020 il bonus sociale per le bollette è stato diviso fra circa 3 milioni di nuclei familiari aventi diritto. L’urgenza per il 2022 è dettata dal rincaro previsto dalle società di utilities per la fornitura dei loro servizi. Vediamo quindi quali sono le novità e come funziona nel dettaglio. bonus luce e gas: requisiti Nessuna novità per quanto concerne i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione, che è rivolta a famiglie svantaggiate, numerose, ai titolari di reddito/pensione di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Parliamo die gas, noto più semplicementebollette: un intervento che rientra nel maxi emendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2022. Si tratta di un provvedimento non nuovo, dal momento che nel 2020 ilper le bollette è stato diviso fra circa 3 milioni di nuclei familiari aventi diritto. L’urgenza per il 2022 è dettata dal rincaro previsto dalle società di utilities per la fornitura dei loro servizi. Vediamo quindi quali sono le novità efunziona nel dettaglio.e gas: requisiti Nessuna novità per quanto concerne i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione, che è rivolta a famiglie svantaggiate, numerose, ai titolari di reddito/pensione di ...

