Cosa dice la Legge Fornero sulla pensione (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2022 non porterà con sé solamente la riforma fiscale. La Manovra 2022 riguarderà anche le pensioni, con Draghi che ha aperto lo scorso novembre ad una modifica della Legge Fornero. Il 31 dicembre 2021 si chiuderà infatti l'era di Quota 100. Non si potrà dunque più andare in pensione con un'età anagrafica (nel 2019 o nel 2020) di 62 anni, a fronte di 38 anni d'anzianità contributiva. E se l'1 gennaio 2022 si sarebbe dovuti tornare alla Legge Fornero attraverso un percorso a tappe, le discussioni in Parlamento sono state tante e un accordo non è ancora stato raggiunto. Il motivo? Il vecchio sistema pensionistico non piace a molti, Lega in primis, tanto da spingere il premier Draghi ad aprire al confronto. E a promettere che le proposte di revisione avanzate dai sindacati verranno ...

Giorgiolaporta : Se #Draghi sale al #Quirinale, #Brunetta è il nuovo Premier. E chi dice che non ci possa restare fino a fine legisl… - FBiasin : #Conte dice una cosa che non pensa: nessun tecnico - ed è normalissimo - spera che una squadra faccia bene senza di… - LegaSalvini : *SALVINI: “SOLIDARIETÀ A SILVIA SARDONE PER LE MINACCE DOPO IL NO ALLA MOSCHEA, SALA COSA DICE?”* “Insulti e minac… - sharmstyless : 'c'è una cosa che si dice di te ma non è vera ?' - E cosa si dice? #tellonym - costiagiaqui : @Ste_Giorgetti @ToscanaEnergia @DarioNardella @comunefi @muoversintoscan @Alessia_Bettini Cosa ci dice di sistemare… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris illumina la Stelvio ed è primo! Vediamo ora cosa si inventerà il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 11.45 Ora qualche raggio di ... 11.41 Era da Kitzbuehel 2017 che Beat Feuz non portava a termine una discesa: questo la dice lunga ...

Sileri: sensato ridurre quarantena e isolamento 'Oggi si fa molta confusione e si dice 'riduciamo', ma attenzione', ha precisato Sileri, 'Dividiamo ... Però attenzione, prudenza, perchè occorre sottolineare una cosa: tutto dipende da quanto è ...

Quarantena e isolamento, si accende il dibattito, cosa dice la legge Quotidiano di Sicilia Quirinale: Fontana, 'allarme Omicron su voto Colle? Garantiremo piena funzionalità Roma, 28 dic. La premessa è che al momento è difficile fare una previsione su quale sarà la situazione pandemica tra un mese, ma in ogni caso verrà adottata "og ...

Cosa significa essere fluido? Essere fluido è un modo di vivere la propria sessualità che in questi ultimi anni ha avuto ampio riscontro, in particolare dai giovani.

