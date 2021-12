Advertising

martaottaviani : La Corte Suprema di #Mosca ha chiuso l'organizzazione #MemorialInternational fondata fra gli altri da #Sakharov per… - AssicurarsiBene : #ResponsabilitàProfessionale – In materia di RC Professionale ci sono stati diversi interventi della Suprema Corte… - iconanews : Corte suprema russa ordina chiusura ong Memorial - SessaAntonio : Un altro passo verso la dittatura e la perdita di diritti umani in Russia... - NelaBombelli : RT @bordoni_russia: La Corte suprema della Russia ha deciso di liquidare la società storica ed educativa internazionale Memorial, un'organi… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte suprema

ANSA Nuova Europa

Larussa ha ordinato la chiusura di Memorial, il più antico e importante gruppo per la difesa dei diritti umani, che raccontava le epurazioni dell'era staliniana ed era un simbolo della ...Larussa ha ordinato la chiusura di Memorial, la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani russa fondata durante la perestrojka da Andrei Sakharov, che si occupa di ...Accusata di agire come “agente straniero” e di “creare una falsa immagine dell’Urss”, è stata fondata nel 1989 da Sakharov e altri dissidenti sovietici Vai alla Fonte della Notizia: La Corte Suprema r ...L'organizzazione era stata fondata sul finire degli anni Ottanta in ricordo delle vittime della repressione interna View on euronews ...