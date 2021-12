CorSport: Kumbulla e Szalai costano troppo, il Napoli sonda Sanchez (Tottenham) e Sarr (Chelsea) (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli continua ad esplorare il mercato alla ricerca di due rinforzi, uno per il centro della difesa ed uno per la fascia sinistra. I nomi caldi del taccuino di Giuntoli, finora, erano quelli di Kumbulla, della Roma, e Szalai, del Fenerbahce, ma entrambe le operazioni, scrive il Corriere dello Sport, sono complesse. Su Kumbulla “il club di De Laurentiis punta a un’operazione in stile Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono capitalizzare l’investimento fatto nell’estate 2020 e accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro”. Stesso problema per Szalai: “per lasciarlo andare il club turco pretende intorno ai 20 milioni di euro, altro che prestito”. Ecco allora che emergono due nomi nuovi: “In virtù della formula, di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcontinua ad esplorare il mercato alla ricerca di due rinforzi, uno per il centro della difesa ed uno per la fascia sinistra. I nomi caldi del taccuino di Giuntoli, finora, erano quelli di, della Roma, e, del Fenerbahce, ma entrambe le operazioni, scrive il Corriere dello Sport, sono complesse. Su“il club di De Laurentiis punta a un’operazione in stile Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono capitalizzare l’investimento fatto nell’estate 2020 e accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro”. Stesso problema per: “per lasciarlo andare il club turco pretende intorno ai 20 milioni di euro, altro che prestito”. Ecco allora che emergono due nomi nuovi: “In virtù della formula, di ...

