Corruzione nella Protezione civile pugliese: Lerario sospeso dal servizio

Mario Lerario, capo della Protezione civile della regione Puglia, è stato arrestato lo scorso 23 dicembre con l'accusa di Corruzione. Il dirigente è stato trovato in possesso di una busta con all'interno 10mila euro in contanti. L'uomo è stato successivamente sospeso dal proprio servizio da parte del presidente regionale Michele Emiliano. 

Arresto di Lerario, la decisione di Emiliano

"L'intera Regione segue con dolore, ma anche con la massima considerazione, il lavoro investigativo in corso. Intendiamo ringraziare la Guardia di Finanza di Bari che da mesi si stava occupando delle indagini. Siamo davanti ad eventi molto gravi, tanto più se si considera che potrebbero essere stati commessi nel pieno dell'emergenza pandemica e approfittando dell'urgenza di procedere ...

